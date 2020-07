Homem que se diz facilitador no Detran-AM é preso por estelionato após aplicar golpes em Manaus

Redação AM POST

Um jovem de 24 anos foi preso por estelionato na tarde desta quinta-feira (30/07) na rua Tarumã, bairro São José, zona leste de Manaus após uma de suas vítimas o denunciar.

De acordo com policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima os procurou e informou que havia pago R$ 350 para o homem que, por sua vez, tinha se comprometido em retirar o documento veicular da mesma no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e também iria facilitar a compra de um veículo novo em uma concessionária. A vítima informou aos policiais que o suspeito estaria negociando outra venda, na rua Tarumã, e então, a equipe resolveu se deslocar até o local.

Chegando ao endereço indicado, outra vítima informou à equipe que havia repassado o valor de R$ 400 para o homem, que tinha prometido viabilizar a aquisição de um veículo novo. Com base nestas informações, os policiais abordaram o infrator, o qual disse que trabalhava como facilitador no Detran-AM, pois tinha alguns contatos. Com ele, foram apreendidos dois aparelhos celulares e um carregador.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Uma terceira vítima compareceu à unidade policial. Ela confirmou que entregou R$1.050 ao infrator, que tinha prometido a ela facilitar, no Detran-AM, a troca de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após as acusações, o homem foi autuado em flagrante por estelionato.