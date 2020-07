Homem que utilizava aplicativo de relacionamento para aplicar golpes é preso em Manaus

Redação AM POST

Kaio da Costa Oliveira, 34 anos, investigado por aplicar golpes contra várias vítimas, utilizando um aplicativo de relacionamento, foi preso na manhã desta sexta-feira (24/07), na rua da Frigelo, bairro Flores, na zona centro-sul da capital. A ação policial teve a coordenação da delegada Deborah Barreiros, titular da 5ª Seccional centro-sul, e dos delegados Mauro Soares e Christiano Castilho, titulares do 12º e 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), respectivamente.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, as investigações em torno da ocorrência apuraram que os golpes eram aplicados depois que o indivíduo escolhia um alvo, por meio de um aplicativo de relacionamento, e passava a manter contato com a vítima.

Após adquirir certa intimidade, o infrator alegava que era funcionário de multinacionais e oferecia emprego às vítimas nos Estados Unidos. “Kaio solicitava que as vítimas emitissem passaporte e o visto. Para a obtenção dessas documentações, ele oferecia ajuda nos trâmites, e era exatamente nesse momento que o indivíduo cobrava, das vítimas, valores que variavam entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil para, supostamente, agilizar os procedimentos na Polícia Federal (PF). No entanto, depois de receber a quantia, o infrator deixava de manter contato com as vítimas”, explicou a titular da 5ª Seccional.

Segundo Deborah, somente no 14º DIP foram registrados mais de cincos Boletins de Ocorrência (BOs) apontando Kaio como o autor do mesmo golpe contra diferentes vítimas. Diante de reiteradas denúncias e com o andamento de intensas investigações, o delegado Christiano Castilho ingressou com o mandado de prisão em nome do homem, que foi expedido no dia 23 de março deste ano, pela juíza Lina Marie Cabral, da Central de Inquéritos.

Prisão

O delegado Mauro Soares informou que após obterem informações, por meio de denúncia anônima, a equipe daquela unidade policial conseguiu localizar o paradeiro do infrator, o que possibilitou o cumprimento do mandado de prisão em nome dele.

O homem foi indiciado por estelionato. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia via videoconferência.