Homem tenta matar marimbondos com tocha e acaba incendiando a própria casa

Uma casa no Guará II ficou parcialmente destruída após pegar fogo, neste sábado (04/07). O estrago só não foi maior pela agilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em extinguir as chamas.

Testemunhas relataram aos bombeiros que o incêndio começou quando o morador do imóvel tentava exterminar uma caixa de marimbondos usando uma tocha. Acidentalmente, ele teria colocado fogo no telhado.

As chamas se alastraram pelo local e destruíram três cômodos da residência de três pavimentos. Duas pessoas estavam na casa no momento em que o fogo começou.

Um deles conseguiu fugir e o outro precisou ser resgatado pelo CBMDF. Os moradores não precisaram de transporte para hospital.