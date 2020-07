Homens são presos acusados de cometerem assassinatos em Manaus

Redação AM POST

Wendel Oliveira da Silva, de 18 anos, vulgo “Olhão”, e Vanderley Colares Pinheiro, de 33 anos, foram presos nessa quarta-feira (8) acusados de cometerem assassinatos em Manaus. Eles foram detidos após operação policial no município de Autazes (distante a 112 quilômetros da capital).

Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Paulo Martins, Wendel foi preso em uma casa no bairro Cidade Nova, por matar no dia 21 de março, com um tiro na cabeça a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento. O caso aconteceu no bairro Jorge Teixeira.

Ainda segundo o titular da especializada, Vanderley foi preso em um sítio na AM-254, por ser principal suspeito de matar a facadas dia 24 de junho, Miramar Silva do Carmo, de 34 anos, após ingerir bebida alcoólica. O caso aconteceu em uma quitinete no bairro São José.

Ambos foram detidos e passarão por audiência de custódia.