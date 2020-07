Homens são presos suspeitos de desviarem toneladas de ferro de canteiro de obras de construtora em Manaus

Redação AM POST

A equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), sob a coordenação do delegado Aldeney Goes, titular da especializada, cumpriu nesta terça-feira (14/07), por volta das 14h, mandado de prisão temporária em nome de Jorge da Silva Guerreiro, de 39 anos, e Manoel Lopes Batista, 32, pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

As investigações iniciaram na última segunda-feira (06/07), depois que foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO), na especializada, informando que os dois homens teriam desviado cerca de quatro toneladas de ferro do canteiro de obras de uma construtora em que estavam trabalhando, na capital.

Os encarregados da empresa realizavam a construção de uma escola pública, a ser inaugurada no Conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, quando se depararam com o desaparecimento dos insumos necessários para a finalização do imóvel.

Na última sexta-feira (10/07), a equipe de investigação conseguiu recuperar parte do material desviado em outra obra, na Comunidade Coliseu, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Já os receptadores dos materiais conseguiram fugir do local.

“De posse da materialidade, representamos pelas prisões dos funcionários envolvidos e de outros partÍcipes, as quais foram cumpridas nesta terça-feira”, afirmou o delegado Aldeney.

Foi constatada, até agora, a participação de três funcionários da empresa e mais um coautor que lhes prestou auxílio, Iago Lopes da Sila, que não foi encontrado em sua residência e é considerado foragido.

Jorge e Manoel foram indiciados pelo crime de furto qualificado e associação criminosa. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficarão à disposição da Justiça

O delegado destacou que, caso alguém possa colaborar com informações sobre o paradeiro de Iago Lopes da Silva, deve entrar em contato pelo número (92) 99962-2187, da DERFD.