Ideologia de gênero será sepultada, diz Eduardo Bolsonaro sobre novo MEC

Em conversa com jornalistas no fim da tarde de segunda-feira (14), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) comentou a escolha do novo ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro. Durante a conversa com os profissionais de imprensa, o parlamentar disse não conhecer o novo comandante do MEC, mas acredita que ele não dará espaço para temas caros à esquerda, como a ideologia de gênero.

– Esperançoso, acho que determinadas matérias serão sepultadas de pronto, matérias que são caras à esquerda, como a ideologia de gênero, dificilmente terão espaço com o novo ministro – disse.

Eduardo também aproveitou para criticar a atitude de parte da imprensa de caracterizar alguns integrantes do governo com a alcunha de “ala”, geralmente dividida entre “ideológica” e “militar, e ressaltou que membros de outros governos, que atuavam com atitudes ideológicas, não eram classificados de tal forma.

– Eu fico me perguntando que ministros anteriores do PT passaram pelo MEC e nunca disseram que eles eram ideológicos. Chega a ser curioso como que agora taxam determinadas pessoas como sendo “ideológicas” ou “olavistas”, isso aí, me permite [dizer que] vocês da imprensa, uma parte de vocês tem uma análise muito equivocada, fala “ala militar”, “ala ideológica”, e na verdade os militares são diferentes entre si, tem pessoas aqui com vasto currículo, é quase que diminuí-los – completou.