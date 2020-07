Idosa de 75 anos é indiciada por racismo e injúria após chamar jovem de “chinesa porca”

Ontem no metro do Rio de Janeiro uma senhora foi filmada exaltada e proferindo várias falas racistas contra negros e asiáticos – em especial chineses. A estudante de Direito Marie Okabayashi denunciou em suas redes que entre os insultos foi chamada de "chinesa porca", "nojenta" e acusada de "fica aí espalhando essa doença para todos nós".O caso do coronavirus é um ótimo exemplo do quão rápido amarelos podem ir de “minoria modelo” pra -> o “outro, estranho a ser combatido”, só depende do contexto. Os lugares de privilégios são emprestados, se mantêm até o momento em que a branquitude não nos considere mais dignosVídeo: Marie Okabayashi (@mrkbysh no twitter)Texto: Monge Han#coronavirus #asiaticos #racismo

