Idosa que tentou salvar o filho e foi baleada morre no HPS 28 de Agosto

Redação AM POST

Uma idosa, identificada como Marineth Gomes de Abreu, de 66 anos, morreu nesta terça-feira (14) após ser baleada no peito e no pé. A vítima estava no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, desde sábado (11), após ter visto o filho, Charles Gomes, ter sido assassinado na rua Marechal Rondon, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, uma quadrilha de pistoleiros entrou na residência da família e logo efetuaram vários disparos contra o rapaz. Na ação a idosa tentou impedir e foi baleada. Um adolescente de 13 anos que também tentou intervir foi baleado no abdômen.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) segue nas investigações.