Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Um princípio de incêndio atinge na manhã desta segunda-feira (13) uma fábrica de colchão localizada na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Uma equipe com cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionada para atender a ocorrência e está se encaminhando para o local do incêndio.

Ainda não há informações sobre registro de vítimas e também sobre a incidência do fogo.