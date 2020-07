Internautas chamam STF de vergonha mundial após Moraes determinar bloqueio de contas de bolsonaristas

Redação AM POST

Alguns internautas se reuniram no Twitter nesta sexta-feira (31) para levantar a hashtag #STFVergonhaMundial entre os assuntos mais comentados após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter determinado o bloqueio mundial de contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no Twitter e no Facebook por considerar que uma ordem anterior dele havia sido cumprida apenas parcialmente no âmbito do inquérito das fake news.

Em decisão divulgada na semana passada, Moraes determinou o bloqueio de 16 contas do Twitter e 12 do Facebook de bolsonaristas, sob ameaça de impor multa diária de 20 mil reais por perfil às redes sociais em caso de descumprimento.

Contudo, em nova decisão divulgada nesta quinta-feira, o ministro do STF disse que houve um “cumprimento parcial” do bloqueio de contas. Segundo laudo pericial citado por Moraes no despacho, as redes sociais continuam permitindo aos perfis bloqueados no Brasil que sejam acessados por meio de endereços de IP de fora do país.

Veja algumas publicações:

Alô Senadores da República !

Tomem vergonha na Cara e façam alguma coisa !#STFVergonhaMundial pic.twitter.com/yPTYFGsEbk — Alexandre 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@AleGZahra38) July 31, 2020

Contra a Censura imposta pelo STF aos apoiadores do Presidente Bolsonaro. #STFVergonhaMundial pic.twitter.com/KAl5IAz5k5 — Olhar Crítico (@OlharCrtico3) July 31, 2020

Se o twitter Comuna não estiver nos censurando…#STFVergonhaMundial pic.twitter.com/Y78RMfRwgP — Alexandre 🇧🇷🇺🇲 (@alexandredanb) July 31, 2020

A suprema corte brasileira é uma vergonha. #STFVergonhaMundial pic.twitter.com/XWU18wxUHC — Graziele Rocha (@GrazyBolsonaro) July 31, 2020