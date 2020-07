Investigado por suposto nepotismo, prefeito de Anori pretende gastar mais de R$ 1,2 milhão em ‘equipamentos e materiais permanentes’

Redação AM POST

O prefeito do município de Anori (distante a 194 km de Manaus), Jamilson Carvalho (MDB) pretende gastar R$ 1.217.747,00 em compras de “equipamentos e materiais permanentes”, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios (DOM) nesta segunda-feira (13).

O documento não especifica o tipo dos materiais. Porém de acordo com a publicação, a empresa que realizará o serviço é a Silva e Silva Comercio de Produtos Alimentícios Ltda. Segundo dados da Receita Federal, a empresa é dirigida por Francisco das Chagas Lopes da Silva e Franciei da Silva e Silva. Possui como atividade principal, o “comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns”.

Investigações

No final do mês passado, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) instaurou um inquérito civil par apurar suposta prática de nepotismo na prefeitura. Além de Jamilson, a investigação atinge o vice-prefeito, Regis Nazaré e secretários municipais.

Conforme a denúncia, ambos contratavam parentes para prestarem serviços à administração pública no ano de 2017.

Além disso, o prefeito também homologou licitações de contratação de duas empresas. Uma para construção de uma praça infantil por R$ 500 mil; e outra para fornecimento de materiais de copa e cozinha por R$ 850 mil. Porém esta última empresa realiza serviços de informática.

O gabinete da prefeitura de Anori ainda não se pronunciou a respeito do assunto.

*Com informações do Amazonas 1