Jornalista Alex Braga é vitima de atentado em Manaus

Redação AM POST

O jornalista Alex Braga, foi alvo de um atentado, na noite desta quinta-feira (23), em que sofreu um batida proposital na traseira de seu carro feita por um por um Jeep, de cor azul, de placa não identificada, e em seguida foi agredido a socos. A informação foi divulgada pelo portal D24am.

Segundo reportagem, a abordagem ao apresentador do programa Amazonas Diário, aconteceu por volta das 21h15, na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus e ao sair do veículo, o apresentador teria sido agredido por dois homens que o intimidaram e mostraram as armas na cintura. Pessoas que estavam em outro veículo, modelo Ônix, de cor branca, teriam dado cobertura.

O estado de saúde do apresentador é estável e ele informou que fará o registro de um Boletim de Ocorrência (B.O.), na manhã desta sexta-feira (24).