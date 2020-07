Jornalista da Rede Amazônica é demitida após denunciar assédio de chefe

Redação AM POST*

Após cerca de 20 dias afastada da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo em Roraima, por ter contraído a covid-19, a jornalista Ellen Ferreira, foi surpreendida com aviso de sua demissão com justificativa de reformulação da equipe. Ela chegou a apresentar o “Jornal Nacional” em outubro do ano passado —durante um rodízio de jornalistas do país todo feito em comemoração dos 50 anos do telejornal.

Após ser informada da demissão a apresentadora não se convenceu da justificativa da emissora e acredita estar sendo vítima de perseguição, por ter denunciado um ex-chefe de jornalismo do canal, Edison Castro, acusando-o de assédio moral e sexual.

“Óbvio que o que aconteceu foi uma perseguição. Eu estava havia uns três meses, junto com outros funcionários, levando para o Sindicato dos Jornalistas do estado e para o Ministério Público do Trabalho situações graves de assédio sexual e moral que enfrentamos lá dentro. Situações vexatórias, de racismo, homofobia, gordofobia. Ele é um psicopata”, disse ao UOL.

A profissional classificou o homem como psicopata e afirmou que não foi só ela vítima de seu comportamento. Ellen também relatou que precisou buscar tratamentos contra ansiedade e depressão pela convivência com o ex-chefe que teria lhe oprimido e humilhado diversas vezes.

De acordo com a mulher antes de levar o caso a justiça procurou o diretor geral de jornalismo da TV Globo, Ali Kamel, para denunciar mas não obteve exito.

“As afiliadas da Globo comungam dos mesmos princípios editoriais mas são empresas independentes. O diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel, ao receber e-mail da jornalista Ellen Ferreira, entrou imediatamente em contato com o setor de afiliadas para que a queixa fosse transmitida à Rede Amazônica. A Globo reitera que o respeito é um valor fundamental do seu Código de Ética. A empresa repudia qualquer tipo de assédio ou preconceito, que não são tolerados no ambiente de trabalho em nenhuma hipótese. Os esclarecimentos sobre o que ocorreu depois devem ser dados pela afiliada”, disse a TV Globo em nota.

