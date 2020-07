Josué Neto diz que acionou procuradoria da ALE para dar prosseguimento a processo de impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida

Redação AM POST

Nas redes sociais o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), informou nesta quinta-feira (2) que pediu parecer da procuradoria da casa para saber se pode dar prosseguimento ao processo de impeachment do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) e seu vice, Carlos Almeida Filho.

“Determinei agora há pouco que a procuradoria da ALEAM encaminhe o parecer definitivo do processo de impeachment do senhor Wilson Lima e seu vice, a partir da última decisão do colegiado de Desembargadores do TJAM”, escreveu.

No dia 22 de abril, o pedido de impeachment contra Wilson Lima, e Carlos Almeida, foi protocolado pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam) e aceito pelo presidente da Aleam oito dias depois.

O desembargador Wellington José de Araújo, em decisão monocrática, deferiu no dia 13 de maio medida cautelar suspendendo eventuais processos administrativos e/ou judiciais por crime de responsabilidade contra o governador. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) foi impetrada pelo Deputado Estadual Dr. Gomes (PRP).