Josué Neto rebate resposta de Wilson Lima: ‘É uma vergonha o que está acontecendo’

Redação AM POST

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PRTB), declarou na manhã desta quarta-feira (15) estar profundamente envergonhado com o comunicado que o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), enviou à imprensa sobre a Lei do Gás.

Ao ler um trecho do comunicado durante a sessão híbrida da Aleam, Josué Neto faz referência novamente ao desrespeito do governo comparando a gestão com o lugar fictício “Nárnia”.

“O governador, ou melhor, desgovernador de Nárnia, Wilson Lima, distribuiu comunicado à imprensa comentando a referida Lei do Gás como um afronte ao Amazonas. Isso só mostra o quanto esse desgoverno é míope nos programas de desenvolvimento do Estado. Ele [Wilson Lima] esqueceu que foi ele mesmo que criou esta Comissão [CPI do Gás]. O tempo na cabeça do governador é diferente. É um desrespeito à esta Casa. Ele cria e agora faz vista grossa pelo que ele criou. O desgovernador de Nárnia finge que nada continua acontecendo. É uma vergonha o que está acontecendo”, comentou Josué.

O deputado mencionou também que a base aliada deve tomar alguma atitude a respeito do posicionamento do Governo em relação a nova Lei do Gás que aguarda a aprovação pelo poder Executivo.

“Eu acho que vocês, deputada Alessandra Campêlo [MDB] que devem levar o governador ao médico. Ele está com dificuldade de raciocínio. A Casa aprovou uma lei, com base nos trabalhos de uma comissão criada para avaliar isso. E é esta resposta que recebemos do governo”, finalizou o deputado.