Jovem assalta mulher em parada de ônibus, invade casa e faz família refém na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na tarde desta sexta-feira (24/07), detiveram um homem de 23 anos, por assalto e tentativa de homicídio contra uma mulher de 22 anos e por fazer uma família refém, na rua Roraima, bairro São José, zona leste de Manaus.

A equipe foi informada, via linha direta, que um homem havia assaltado uma estudante numa parada de ônibus, em via pública, sendo depois perseguido por populares que tentavam linchá-lo. O suspeito adentrou em seguida uma residência, onde fez reféns o proprietário, um homem de 58 anos, junto com sua família.

Os policiais foram ao local, recebendo apoio ao chegar, e conseguiram convencer o suspeito a se entregar sem resistência. O homem foi detido e encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis ao flagrante.