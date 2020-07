Jovem é resgatado por salva-vidas após afogamento na praia da Ponta Negra

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Um jovem de 23 anos, não identificado, foi socorrido na manhã desta segunda-feira (20) após se afogar na Praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), que estava no local atuando como guarda-vidas, o jovem se afogou aproximadamente por volta das 11h20.

O sargento Leandro Nunes, que participou do resgate, afirmou que a equipe atuou de forma rápida e conseguiu resgatar o jovem em vida.

“Foi um princípio de afogamento, grau 3. Os bombeiros militares realizaram os procedimentos cabíveis, conseguiram estabilizar os sinais vitais, entregaram para Unidade de Suporte Avançado (USA) sem maiores complicações”, informou.

Após o resgate, os paramédicos do Serviço de Pronto Antedimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminharam o jovem para a unidade hospitalar próxima ao local.