Jovem é vítima de bala perdida durante tiroteio na zona norte de Manaus

Redação AM POST

Um jovem, de 22 anos, foi vítima de bala perdida durante tiroteio na noite desta quinta-feira (23), na Rua 75, Núcleo 14 do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Em relato, a vítima afirmou que foi surpreendida pelo tiroteio e na hora do susto correu para se abrigar na casa do amigo e quando se deu conta, havia sido atingido no braço direito.

O rapaz foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado com urgência ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo onde fez cirurgia para retirada da bala e não corre risco de vida.

Segundo a polícia, o amigo da vítima afirmou que a região frequentemente tem troca de tiros entre grupos rivais.

A Polícia Civil investiga o caso.