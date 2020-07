Juíza torna ex-secretários de Saúde do AM réus por gastos em tratamento de autoridades no Hospital Sírio-Libanês

Redação AM POST

A juíza Jaiza Fraxe, da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, tornou réus os ex-secretários de Saúde do Amazonas Wilson Alecrim, Pedro Elias de Souza e José Duarte dos Santos Filho pela autorização e custeio do tratamento de autoridades do Estado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, entre os anos de 2012 e 2016, período de gestão do ex-governadores Omar Aziz e José Melo.

De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-secretários, na época, a Secretaria de Saúde do Estado (Susam) pagou o montante de R$ 4,4 milhões referente a tratamentos médicos de autoridades, como desembargadores, políticos e familiares dessas autoridades, sem qualquer critério.

“(São) pessoas abastadas que podiam pagar seus próprios planos de saúde, restando claro, portanto, que os pacientes não preenchiam o critério objetivo típico dos usuários do Sistema único de Saúde – SUS: hipossuficiência a justificar o tratamento fora de domicílio (TFD) pago pelo Estado do Amazonas”, afirmou a magistrada na decisão.