Ladrão é espancado até a morte após invadir festa de aniversário aniversário em Manaus

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi espancado até a morte após invadir uma casa e tentar roubar uma família que comemoravam um aniversário por volta das 5h, na manhã deste domingo (19), no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que o suspeito estava com um comparsa que juntos invadiram a casa pulando o muro, na ação, eles estavam armados com uma arma de fogo e uma faca e foram muito agressivos ordenando que entregassem celulares e dinheiro. Uma idosa acabou levando uma coronhada e um dos convidados foi esfaqueado.

Revoltados, as vítimas e os populares se enfureceram com a dupla e conseguiram conter um dos bandidos. O outro conseguiu fugir com um celular. O suspeito capturado foi espancado com pedaços de pau até a morte.

Os convidados feridos foram levados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, e não correm risco de morte.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do morto e a Polícia Civil investiga o caso.