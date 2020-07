Leilão de bens apreendidos em operações antidrogas arrecada cerca de R$ 500 mil em Manaus

Redação AM POST

Foram arrematados todos os veículos, prensas hidráulicas e uma aeronave no 4° Leilão de Bens do Fundo Nacional Antidrogas (Funad). O evento foi realizado, nesta sexta-feira (31/07), pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e da Polícia Civil, na sede da empresa Leilão Manaus, situada na avenida Torquato Tapajós, 5.050, Flores, zona centro-sul de Manaus.

Ao todo, a hasta arrecadou 255,94% do recurso pretendido, totalizando R$ 497.600,00. Parte do valor será destinado para o Fundo Estadual Antidrogas (Fead). Entre os 10 itens leiloados, estão uma aeronave Cessna, modelo U206G Station AIR 6 II.

O secretário William Abreu, titular da Sejusc, destacou que todos os bens disponibilizados, no leilão, eram oriundos de apreensões das polícias Civil e Federal, durante ações de repressão ao tráfico de drogas. A previsão é que os leilões ocorram trimestralmente.

De acordo com a presidente da Comissão Específica de Alienação do Funad, Rita Sanches, os valores arrecadados serão transferidos para o Funad e, posteriormente, 20% a 40% dos recursos serão direcionados ao Fundo Estadual Antidrogas. “Esse recurso será utilizado no reaparelhamento das polícias, bem como nos trabalhos de repressão antidrogas”, disse Rita.

A iniciativa contou com a cooperação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM) e do Ministério Público Estadual (MP-AM), por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad).