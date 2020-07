Liberação de visitantes do grupo de risco nos presídios do AM começa a partir de agosto

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) publicou, nesta quinta-feira (23/07), a Portaria Interna n° 055/2020, que autoriza a entrada de visitantes do grupo de risco para o novo coronavírus nas unidades prisionais, a partir do dia três de agosto. A data marca o início do terceiro ciclo de retomada gradual das visitas no sistema penitenciário do Amazonas.

Maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes, lactantes, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde deverão realizar o agendamento no aplicativo “Visita Legal” na próxima semana, seguindo o cronograma de visitação anunciado no dia 28 de junho.

Coronavírus

As visitas no sistema prisional do Amazonas foram retomadas no dia seis de julho, após quatro meses de suspensão por conta da pandemia do novo coronavírus.

A Seap adotou uma série de medidas para impedir a propagação do vírus, que contribuem para o baixo índice da doença registrado nas unidades prisionais no estado.

As visitações acontecem de segunda a sexta-feira, em dois períodos (manhã e tarde), e são limitadas ao número de 100 pessoas em cada turno.

Antes de entrar na unidade prisional, o visitante deve aferir a temperatura, higienizar mãos e calçados e usar máscaras durante toda a permanência no local.