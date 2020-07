Lívia Mendes, filha de Amazonino se candidata a vice-presidente do Garantido

Redação AM POST

A jornalista e artista Livia Regina Prado de Negreiros Mendes anunciou na manhã desta quarta-feira (29) que disputará a vice-presidência da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido neste ano. Além de cantora e compositora, Lívia já assumiu a direção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) no ano de 2009, durante a gestão do seu pai, Amazonino Mendes (Podemos).

Lívia está na chapa que comandada por Antônio Andrande, bumbá que presidiu o Garantido nos anos 2001 e 2002. Conforme propostas apresentadas pelos candidatos, uma delas é fazer com a administração da agremiação seja mais transparente.

“Um Boi transparente, que crie a confiança no nosso torcedor, nos nossos sócios, nos patrocinadores e nos nossos simpatizantes. O Portal do Garantido conterá todas as informações financeiras, sociais, culturais, de eventos e da administração da Associação. Um Boi organizado, otimizado na contratação de assessorias competentes e especializadas, para profissionalizar todos os setores do Boi Garantido”, informou em publicação.

As eleições para dirigente do Boi Garantido estão marcadas para acontecer no dia 27 de setembro.