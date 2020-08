Luiz Castro anuncia que não vai se candidatar nas eleições municipais deste ano

Redação AM POST

O ex-deputado estadual e ex-secretário de Educação do Amazonas Luiz Castro (Rede) anunciou, na noite dessa quinta-feira, 30, nas redes sociais dele, que não irá concorrer a nenhum cargo nas eleições municipais deste ano.

Na postagem, ele divulgou vários vídeos onde explica que depois de assumir o comando da Secretaria de Educação se tornou alvo de ataques e esse é um dos motivos que o levaram a se afastar da política.

“Um alvo por parte daqueles que me viam como uma ameaça por conta da excelente votação que obtive para o Senado, principalmente aqui em Manaus. Embora, Deus sabe disso, eu não tivesse optado pela Secretaria de Educação, aceitado a designação com intuito de concorrer a nenhuma eleição, muitas pessoas achavam que eu estava apenas buscando um trampolim”, afirmou.

O ex-secretário também diz que as denúncias do empresário Francisco Dantas, o desgastaram física e emocionalmente. “Eu estava realmente me sentindo mal do ponto de vista físico e emocional. O episódio da denúncia do empresário Dantas ao MPC, da qual ele voltou atrás, não me atingia pessoalmente do ponto de vista de responsabilidade direta, mas, como secretário, que já havia inclusive determinado a abertura de uma sindicância, me atingia, sim, na responsabilidade de gestor”, disse Castro.