Mãe de traficante do ‘CV’ morre após ser baleada durante ‘execução’ do filho

Redação AM POST

A idosa Marineth Gomes de Abreu, de 66 anos, morreu nesta terça-feira (14) no Hospital Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Marineth estava internada desde o úlimo sábado (11) quando foi alvejada em sua casa durante ataque que matou o filho Charles Gomes.

A idosa teve sua casa, localizada no bairro Alvorada, invadida por quatro suspeitos

que disparam tiros com o intuito de matar Charles. Alguns disparos acabaram atingido o peito e o pé de Marineth. O filho de Charles, de 13 anos, também levou um tiro no abdômen.

O adolescente foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, onde passou por procedimentos cirúrgicos e foi liberado.

Motivo

Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o crime foi motivado por Charles estar envolvido com o homicídio de Geovane dos Santos, o “MC G”, em fevereiro deste ano. Geovane era conhecido por cantar “funks” para a facção criminosa Família do Norte (FDN) e mandar mensagens para membros da facção rival Comando Vermelho (CV).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).