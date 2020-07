Maioria da bancada do AM ajuda a derrubar prorrogação do auxílio emergencial até dezembro

Redação AM POST

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (15) o Projeto de Lei 2801/20, que impede o bloqueio bancário e judicial do auxílio emergencial de R$ 600 pago em decorrência da pandemia de covid-19. No entanto, uma emenda para prorrogar a vigência do benefício até dezembro deste ano foi derrubada por parlamentares da base do governo Bolsonaro entre eles a maioria da bancada do Amazonas.

Dos deputados federias do estado votaram contra prorrogação: Delegado Pablo (PSL), Silas Câmara (Republicanos), Capitão Alberto Neto (Republicanos) e Sidney Leite (PSD). José Ricardo (PT) foi o único voto favorável do Amazonas devido a emenda ter sido apresentada pelo PT. Bosco Saraiva (Solidariedade), Marcelo Ramos (PL) e Atila Lins (PP) se abstiveram do voto.

Veja abaixo dados da votação retirados do site da Câmara