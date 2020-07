Mais três editais para pavimentação da BR-319 são publicados pelo Dnit

Redação AM POST

Mesmo com pedido de suspensão do edital de pavimentação de 52 km da BR- 319, feito pelo Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, o governo federal publicou três novos editais de licitação para obras de recuperação do trecho do meio da rodovia que liga Manaus a Porto Velho.

Os três pregões eletrônicos já estão recebendo propostas desde a última quinta-feira (2) em que o Dnit publicou avisos de licitação no Diário Oficial da União. A abertura das propostas deve ser realizada no próximo dia 14 deste mês. Os editais são para os trechos entre os quilômetros 178,50 a 433,10 da BR-319.

Segundo procuradores do MPF, o primeiro edital não poderia ter sido lançado pelo governo federal sem que se tivesse finalizado o estudo de impacto ambiental da obra e sem tê-la licenciado. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no entanto, informou que o Edital de Licitação “respeita integralmente” a decisão judicial e o Termo de Acordo que foi celebrado com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama.