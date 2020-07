Maisa faz live beneficente e destina R$ 90 mil para a Casa Mamãe Margarida em Manaus

Redação AM POST

A atriz e apresentadora Maisa Silva, de 18 anos, arrecadou doações para instituições de caridade durante uma live beneficente em comemoração ao seu aniversário e destinou R$ 90 mil para a Casa Mamãe Margarida, que fica localizada no bairro São José II, Zona Leste de Manaus.

A obra social salesiana da capital é voltada para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e com vínculos familiares rompidos. Ou seja, são enviados pelo juizado, conselho tutelar e quando há denúncias.

Maisa também aceitou ser embaixadora do abrigo e afirmou que conheceu o trabalho da Casa por meio de um documentário chamado “Um Crime Entre Nós”, no qual famosos se unem na luta pelo fim da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil.