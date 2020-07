Mandetta diz que Bolsonaro sabia de “momentos duros” da pandemia de Covid-19

Redação AM POST

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) fez duras críticas à condução do governo federal em relação à pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo ele, a gestão dos militares fez o Ministério da Saúde perder a credibilidade.

De acordo com ele, Bolsonaro sabia sobre a gravidade da pandemia mas preferiu ignorar conscientemente as recomendações de especialistas de Saúde.

“O presidente nunca deixou de saber quais eram os cenários reais. Assim como sua Casa Civil, assim como seu corpo de ministros. Sabiam os passos que iam dar, sabiam dos momentos duros que teríamos pela frente”, afirmou em videoconferência.

“O presidente falou: “Qualquer coisa bote na minha conta, jogue no meu colo”. Ele falou: “Essa doença é que nem chuva, eu quero que todo mundo se molhe, porque daí todo mundo já tem essa gripe de uma vez só e acaba com isso”, revelou. “Não foi por desconhecimento, foi por uma opção de não seguir as orientações do Ministério da Saúde e seguir uma assessoria que ele achava mais pertinente e mais conveniente, o que acabou colocando em descompasso o Ministério da Saúde que ia em uma direção e ele em outra”, completou.