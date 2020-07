Mandetta quer Moro como seu vice nas eleições de 2022, diz colunista

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) pensa em uma composição com o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, para a disputa presidencial de 2022. Mas, na visão de Mandetta, ele deveria ser a cabeça de chapa e Moro, o vice. As informações são da colunista Bela Megalle, do jornal O Globo.

Na leitura de Mandetta, segundo interlocutores, o que justifica o arranjo é o fato de ele ter mais experiência política que Moro e de ter considerado inábil a forma como o ex-juiz deixou o governo. Diante disso, o ex-ministro da Saúde acredita ter mais capacidade para liderar o processo eleitoral.

Nesta quinta-feira (22), em entrevista à BandNewsTV, ele falou abertamente sobre sua disposição em participar das eleições de 2022.

“Em 2022, eu vou estar em praça pública lutando por algo em que eu acredito […] Se o Democratas [o DEM, partido ao qual é filiado] acreditar na mesma coisa, eu vou. Se o Democratas achar que ele quer outra coisa, eu vou procurar o meu caminho. Eu vou achar o caminho. Como candidato, ou carregando o porta-estandarte do candidato em que eu acreditar. Mas que eu vou participar ativamente das eleições, eu vou”, seguiu Mandetta.

Desde que deixaram o governo, Moro e Mandetta têm trocado acenos e elogios em redes sociais.

Fonte: Congresso em Foco