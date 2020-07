Marília Mendonça anuncia término com Murilo Huff: ‘Um cara que sempre vou admirar’

Marília Mendonça e Murilo Huff não estão mais juntos. O término do relacionamento foi confirmado pela cantora nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (20).

Marília e Murilo são pais de Leo, de 7 meses. Os dois anunciaram que estavam juntos em maio de 2019, um mês antes de Marília revelar que estava grávida.

“Meu término com Murilo não teve nada a ver com ciúme, não teve nada a ver com traição, ele é um cara de respeito, massa, que sempre vou admirar”, afirmou a cantora.

“Se parei de seguir ele é porque dói ficar vendo a pessoa o tempo inteiro, porque as pessoas têm sentimento, existe sentimento por trás de um relacionamento. Não é brincadeira.”

“Pode ter certeza que quando tudo isso passar… a gente tem um filho, o Murilo vem ver o filho dele quando ele quer, porque ele é um ótimo pai. Vocês precisam respeitar esse momento das pessoas.”