Marina Silva de Manaus chega em clínica de reabilitação em São Paulo

Redação AM POST

A ex-moradora de rua de Manaus, Maria Solange, popularmente conhecida ‘como Marina Silva de Manaus’, de 50 anos, chegou na clínica de reabilitação contra o uso de drogas na nesta quarta-feira (29), em São Paulo. Ela ganhou o tratamento e ficou famosa depois que a cantora Madonna postou um vídeo da brasileira dançando sua música ‘Holiday’ em um bar no centro de Manaus.

Após a repercussão da postagem de Madonna, Maria afirmou que a chance de reabilitação significa a realização de um sonho.

“Eles me procuraram. A Mayara falou que tinha que me encontrar e não sossegou até me encontrar. Depois que Madonna notou o meu vídeo dançando a música , eles me procuraram e, graças a Deus, agora vou para a clínica. Depois que a Madonna me notou foi que eu consegui essa clínica”, contou Marina Silva.

Madonna voltou a notar Solange em uma publicação e agradeceu os cuidados que estão tomando com ela.

“Eu postei Maria dançando ‘Holiday’ em Manaus. O filho dela foi assassinado tempos atrás e ela foi para as drogas. Agora ela está conseguindo a ajuda que merece e eu estou muito grata pelas pessoas que estão cuidando dela”, disse Madonna.

O tratamento de Maria Solange, será de, no mínimo, seis meses e é um projeto social sem fins lucrativos.