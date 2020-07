Melhorias na assistência são discutidas durante reunião entre Susam e empresas médicas

Redação AM POST

O secretário de Estado de Saúde (Susam) interino, Marcellus Campêlo, recebeu, nesta quinta-feira (23/07), empresas médicas que prestam serviço ao Estado. As melhorias na assistência à saúde, na tramitação dos processos e o cronograma de pagamento das empresas foram os temas discutidos na reunião, que foi realizada na sede da Susam, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o titular da Susam, o Governo do Estado está iniciando uma nova forma de fazer saúde nas unidades com acompanhamento dos serviços. Para ele, a parceria com as empresas que estão na ponta da assistência é de extrema relevância para a construção de uma nova Susam.

Ao todo, representantes de nove empresas médicas foram recebidos nesta quinta. A presidente do Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas (Icea), Lana Rodrigues, parabenizou a gestão pelo canal de comunicação estabelecido com as empresas de saúde.

“A comunicação entre as empresas médicas e o Estado, a Susam em especial, tem se tornado um fator extremamente importante. É por isso que a gente venceu e está vencendo a Covid, por essa interação. Então, a Susam ouvir a gente é extremamente importante, a gente vem aqui com a intenção de melhoria. É só isso que a gente está tentando: melhoria para o atendimento à população”, ressaltou a presidente.

O secretário executivo adjunto de Atenção Especializada da Capital da Susam, Thales Schincariol, repassou aos representantes das empresas as melhorias que estão em planejamento, como a implantação de prontuário único de pacientes e a modernização das cirurgias com equipamentos de laparoscopia.