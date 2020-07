Mileide Mihaile gera polêmica na internet após dizer que vai tomar banho de água sanitária ao sair de Manaus

Redação AM POST

A digital influencer, Mileide Mihaile está sendo atacada nas redes sociais após falar que irá tomar banho de água sanitária após sair de Manaus. O caso aconteceu na última sexta-feira (10), no aeroporto depois de fazer um trabalho na capital.

Mileide divulgou um vídeo em seu instagram, onde se mostra impressionada e com medo devido a quantidade de gente no aeroporto e até comparou com Fortaleza, onde a realidade é diferente.

“Tô apavoradíssima, lotado o aeroporto. Muito diferente de Fortaleza, que você não vê um pé de cristão vivente, é um aqui outro acolá. Mas aqui em Manaus, meu amor, tem que respeitar, viu? É vôo saindo direto e a galera aqui em peso. As manas são corajosas. Nós vamos já, já chegar em Fortaleza city e tomar banho de Qboa”, disse a modelo.

Em resposta as críticas, sem citar sobre o ocorrido na capital manauara, Mileide afirmou que o que dizem sobre ela é covardia e irá continuar se cuidando.

“É uma pena, a gente não sabe nem a palavra que dar para tamanha covardia”, disse Mileide

“Não importa o que vão falar, ou continuar me cuidando”, finalizou.

Veja o vídeo: