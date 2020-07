Ministério da Justiça autoriza emprego da Força Nacional no AM para combater crime organizado na calha dos Rios Negro e Solimões

Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) publicou, no Diário Oficial da União de hoje (23) uma portaria que autoriza o emprego da Força Nacional no estado do Amazonas, em “ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, na calha dos Rios Negro e Solimões”.

De acordo com a Portaria 418, o trabalho faz parte da 1ª Edição da Operação Arpão 1, “em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Até o momento, o governo estadual não divulgou informações mais detalhadas sobre a operação.

A atuação da Força Nacional será em caráter episódico e planejado, pelo período de 30 dias, contados a partir de 3 de agosto, podendo ser prorrogada, caso seja necessário. O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional, que é vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.