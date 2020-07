Ministro da CGU testa positivo para o novo coronavírus

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, fez um exame para detecção do novo coronavírus e confirmou que está com Covid-19.

De acordo com a CGU, o ministro ficará em isolamento e manterá as atividades de forma remota até fazer um novo teste e receber a alta médica.

“O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira (30). Ele ficará em isolamento até novo teste e alta médica. Até lá, manterá as atividades de forma remota”, informou o órgão em nota.

Rosário é o segundo ministro a informar que está com Covid nesta semana, e o sexto a ser infectado pelo novo coronavírus. Na quarta-feira (29) foi a vez de Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia).

Além de Rosário, outros cinco ministros do governo Bolsonaro confirmaram diagnóstico positivo para Covid-19. O governo tem 23 pastas. Os outros ministros infectados foram:

Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional;

Bento Albuquerque, Minas e Energia;

Milton Ribeiro, Educação;

Onyx Lorenzoni, Cidadania;

Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Inovações.

O presidente Jair Bolsonaro também foi infectado pelo coronavírus. Ele anunciou o teste positivo no último dia 7 e permaneceu por 20 dias afastado do Palácio do Planalto. Nesse período, o presidente trabalhou na residência oficial do Palácio da Alvorada.

No sábado (25), Bolsonaro anunciou que um novo teste não detectou a presença do coronavírus.

Servidores do Palácio do Planalto fazem teste rápido para detectar o novo coronavírus

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, teve o diagnóstico confirmado na quinta-feira (30). No dia anterior, quarta-feira (29), ela participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual discursou.

A primeira-dama apareceu ao lado do presidente e utilizou máscara. As ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) discursaram no mesmo evento.

Após o anúncio de que Michelle contraiu a doença, a ministra da Agricultura que, assim que soube do resultado da primeira-dama, decidiu suspender a agenda do dia e fazer o exame.