Ministro das Comunicações se confunde e diz que Manaus tem Mata Atlântica

Redação AM POST

Enquanto tentava defender a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, se confundiu durante uma entrevista à CNN Brasil e viralizou nas redes sociais ao dizer que Manaus é o destino para turistas do mundo inteiro conhecerem a Mata Atlântica e que a Amazônia “tem 87%” dela.

“Se você chegar em Manaus e pousar, e se você quiser pedir um avião: ‘Ah, eu quero aqui ver Mata Atlântica’. Você fica ali três horas sem parar vendo Mata Atlântica atrás de Mata Atlântica”, afirmou Faria. “Mas também, se você quiser fazer o que muitos jornalistas fazem no exterior, alguns artistas… ‘Ah, eu quero ver aqui queimadas’, também tem. Ele vai mostrar ali a região onde tem algumas queimadas que, no total da Amazônia, nós temos 87% de Mata Atlântica e 13% de queimadas”, completou.

No entanto, o ministro não sabe que a Mata Atlântica é um bioma que se distribui ao longo da costa do Brasil e está presente em 17 estados do país mas não no Amazonas.

Veja vídeo: