Ministro Marcos Pontes testa positivo para o novo coronavírus

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, informou que testou positivo para o novo coronavírus.

Pontes revelou que está com Covid-19, doença provocada pelo vírus, na quarta-feira (29) ao final de uma transmissão ao vivo feita com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA). O encontro virtual discutiu o uso do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão.

O ministro diz ter sentido sintomas de gripe e realizado o exame na terça-feira (28). O resultado saiu no dia seguinte.

“Vou permanecer trabalhando no isolamento e continuar a despachar normalmente com isolamento. A gente vai tratar e tudo vai dar certo de Deus quiser. Vou até entrar nos testes da nitazoxanida, agora eu posso”, acrescentou.

Pontes é o quinto ministro do governo a anunciar ter contraído o coronavírus. Os outros quatro foram:

Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional);

Bento Albuquerque (Minas e Energia);

Onyx Lorenzoni (Cidadania);

Milton Ribeiro (Educação).

O presidente Jair Bolsonaro também contraiu a doença. Ele anunciou o resultado positivo do teste no último dia 7 e permaneceu por quase três semanas na residência oficial do Palácio da Alvorada. No último sábado (25), informou que estava recuperado.