Moradores acionam polícia após tiroteio na Compensa

Redação AM POST

Policiais militares da 19 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por moradores do rua do Comércio, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, na tarde desta sexta-feira (31), que afirmam que houve tiroteio entre bandidos de facções criminosas no local.

Equipes policiais estão no local em busca de drogas, armas e pessoas suspeitas. Policiais disseram que não sabem se realmente houve o tiroteio mas devem apurar os fatos.

De acordo com moradores a ação foi realizada por cerca de 30 homens. Vários tiros foram ouvidos pelas pessoas que ficaram bastante assutadas.