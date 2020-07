Moradores ameaçam funcionário da Amazonas Energia após acreditarem em fake news sobre faturas falsas

Redação AM POST

Populares, coagiram na tarde da última terça-feira (30), um funcionário da concessionária Amazonas Energia, responsável pela leitura de contadores de energia nas proximidades do bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Seis moradores acusaram o homem de estar entregando faturas falsas, frutos de fake news divulgada na semana passada nas redes sociais, e acionaram a polícia.

O funcionário foi impedido de continuar seu trabalho e também de deixar o local. Após os fatos terem sido analisados, para os policiais e moradores locais, e constatado não haver nenhuma irregularidade, o leiturista foi liberado e continuou realizando seu serviço.

A concessionária informou em nota que foi acionada pelo funcionário dizendo que estava bastante abalado e sob forte comoção após ter sido coagido e pressionado pelos populares. Segundo a Amazonas Energia não houve prisão e Boletim de Ocorrência (BO) pois nada foi constatado irregularidades sobre a emissão de contas de energia falsa.

A empresa confirma que está modificando a formatação e cor das novas contas de energia, entretanto algumas ainda estão sendo emitidas com a formatação antiga. Também esclareceu que os códigos de barra da segunda via de contas de energia disponíveis no site desta distribuidora possuem código de barras diferentes daqueles impressos nas contas entregues no local.

As contas emitidas com vencimentos acima de 60 dias estão sendo trabalhadas no sentido de vencimento normal.