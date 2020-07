Motoqueiro sofre acidente ao fazer ‘cavalinho de pau’ na zona Oeste de Manaus

Redação AM POST

Um motoqueiro colidiu com um caminhão na noite desta quarta-feira (22), após fazer um ‘cavalinho de pau’ na rua da Independência, no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus.

O motociclista estava empinando a moto, mas acabou perdendo o controle da manobra e colidiu com o caminhão. No acidente, ele teve o couro cabeludo escalpelado ao cair de sem capacete no asfalto.

O motorista do caminhão fugiu do local, mas em seguida população o encontrou para que ele prestasse esclarecimento à polícia sobre o acidente.

O motoqueiro foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na zona Leste da capital, onde passou por uma cirurgia e sobreviveu.