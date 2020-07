Motorista alcoolizado é preso após invadir e destruir ponto de mototaxistas em Manaus

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Um homem de 38 anos, ainda não identificado, foi preso na noite deste domingo (28) após invadir um ponto de mototaxistas localizado no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. A colisão destruiu o ponto dos mototaxistas e deixou um dos condutores do ponto ferido.

Conforme os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente aconteceu por volta das 23h50, e segundo as testemunhas, o motorista do carro de passeio desceu o viaduto em alta velocidade e colidiu no ponto de trabalho dos mototaxistas. Naquele momento, o homem apresentou sinais de embriaguez e chegou a se alterar no local.

O mototaxista que estava no ponto foi atingido pelo carro do suspeito e ficou ferido. Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para unidade hospitalar, onde foi assistido e liberado por apresentar estado de saúde estável.

O suspeito e a vítima foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde serão ouvidos e tomados os procedimentos cabíveis. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para realizar a retirada do veículo e conter o fluxo do trânsito