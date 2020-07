Mourão será ‘garoto-propaganda’ da campanha de Josué Neto para a prefeitura de Manaus nas eleições deste ano

Redação AM POST

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), vai apoiar a candidatura para prefeito de Manaus do presidente municipal do PRTB, deputado Josué Neto, nas eleições municipais deste ano. Isso porque ele decidiu que participará do pleito como garoto-propaganda dos candidatos da legenda, conforme divulgou a coluna Maquiavel da Veja.

Mourão acertou com o presidente nacional do partido, Levy Fidelix, que gravará vídeos com os principais candidatos da sigla. As imagens serão feitas durante os fins de semana de setembro para “não atrapalhar” as suas atividades como vice e os deslocamentos serão pagos com a verba partidária.

Otimista, Levy Fidelix afirmou que a legenda vai lançar dezoito candidatos a prefeito nas capitais e com chances reais de vencer o pleito.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já afirmou que vai se manter distante das campanhas municipais deste ano.