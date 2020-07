MP Eleitoral observa caráter da distribuição de bens feitos por prefeito de Careiro da Várzea

O Ministério Público Eleitoral, por meio do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) instaurou procedimento administrativo para avaliar se o prefeito do município de Careiro da Várzea (distante 19.83 km de Manaus), Ramiro Gonçalves, está distribuindo bens e serviços gratuitos a população com a finalidade de promoção pessoal em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o documento, assinado pela promotora Maria Cristina Vieira da Rocha na última quarta-feira (1), o procedimento tem como objetivo o “acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para o enfrentamento da situação gerada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), por parte do gestor público municipal, para evitar o seu desvirtuamento e garantir atendimento à população”.

Conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o município já registra 925 casos confirmados e 14 mortes por covid-19.

Para a publicação do procedimento, o MPAM levou em consideração do período de calamidade que permite que a “Administração Pública execute medidas de socorro às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a distribuição de bens, valores e benefícios”.

Contudo, conforme o artigo 73, inciso IV, da Lei número 9.504/07 proíbe o uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, em favor de candidatos, partidos e coligações.

A promotora ainda recomentou que o prefeito Ramiro Gonçalves, se atente nas promoções de ações de combate ao coronavírus esteja dentro das exigências da legislação eleitoral. Além do prefeito, a determinação também atinge vereadores, secretários municipais e dirigentes dos órgãos de administração indireta do município de Careiro da Várzea.