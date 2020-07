Mulher de Fábio Porchat aparece nua sem querer durante transmissão ao vivo

Uma live sobre assuntos políticos ente Fábio Porchat e Guilherme Boulos foi interrompida por uma situação inusitada nesta sexta-feira (3/7). Durante a transmissão ao vivo, a mulher de Porchat, Nataly Mega, surgiu seminua atrás do apresentador.

“Alguém passou pelada aí atrás”, alertou Boulos, dando risada. “Todo mundo te viu”, disse Porchat a Nataly. “Deu pra ver?”, questionou ela. “Lógico que deu pra ver, totalmente. Até o Boulus viu”, respondeu o humorista.

O próprio Porchat compartilhou no Twitter o vídeo da cena engraçada. E, no Instagram, Nataly também riu da sitação e disse: “Quando a fama vem do jeito errado”.