Mulher denuncia suposto ‘descaso’ de policial militar em Manaus

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Uma mulher identificada como Núbia “Arrazus” Sampaio relatou em suas redes sociais que na noite deste domingo (26) havia sido tratada com “descaso” após pedir ajudar a um oficial da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM) no Centro de Manaus.

Conforme publicação, Núbia estava saindo da casa da sogra localizada na rua Lobo D’Almada quando foi surpreendida por um veículo Gol de cor vermelha que, segundo a mulher, estava conduzindo o veículo de forma suspeita, fechando a sua passagem.

“Nos deparamos com um veículo gol vermelho que infelizmente não peguei a placa e que não sabíamos a real intenção do motorista pois estava a nossa frente bem lento e quando tentávamos ultrapassar ele nos trancava e assim seguimos por toda a rua lobo d’almada”, informou.

“Socorro negado”

Ainda conforme relato, Núbia alegou que chegou a pedir ajuda a policiais militares da 24a. Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que estavam dentro de uma viatura próximo ao local do ocorrido, porém um dos policiais “negou” o pedido de ajuda por estar “lanchando”.

“Foi então que resolvi parar em frente à eles e pedir ajuda e explicar o que estava acontecendo mais quando baixei meu vidro e pedi pra que ele baixasse o dele ele simplesmente levantou um lanche que estava comendo e balançou a cabeça dizendo que não e eu mais uma vez sem acreditar que aquilo estava acontecendo pedi e falei em voz alta que queria falar com ele e mais uma vez só fez balançar a cabeça, foi quando eu resolvi tirar a foto e eles ainda olharam como vcs verem ,na mesma hora liguei para o 190 para relatar o acontecido”, relatou Núbia.

A mulher ainda ressaltou na publicação que entrou em contato com o policial que estava na viatura e questionou o motivo dele ter recusado seu pedido de ajuda.

“Questionei então o porquê dele não ter me atendido já que era obrigação dele em me atender e vê o que estava acontecendo. Ele me disse então que estava lanchando, foi quando eu disse que então iria fazer uma denúncia contra eles e o mesmo disse ‘faça o que você quiser’ agindo mais uma vez com descaso total a minha pessoa. Acredito que a instituição da polícia militar do estado do Amazonas não orienta seus policias à agirem dessa forma e sabemos que são casos isolados mais que devemos tratar com a devida consideração pois uma simples atitude pode salvar vidas”, concluiu.

Confira na íntegra o relato:

O AM POST solicitou uma nota da assessoria da Polícia Militar do Amazonas e aguarda o posicionamento a respeito do ocorrido. Assim que for respondida, a matéria será atualizada.