Mulher escapa de estupro após travar luta corporal com o suspeito no Amazonas

Redação AM POST

A equipe de investigação da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta da capital) prendeu, em flagrante, na manhã da última sexta-feira (24/07), por volta das 9h, um homem identificado como Patrício da Silva Garcia, de 26 anos, por roubo e tentativa de estupro, cometidos contra uma mulher de 35 anos. Os crimes ocorreram na noite de quinta-feira (23/07), no Km 70 da rodovia estadual AM-010 (Manaus-Itacoatiara), na zona rural de Rio Preto da Eva.

De acordo com a titular da 36ª DIP, delegada Sylvia Laureana, o indivíduo foi preso na mesma rodovia em que o delito foi cometido. Na ocasião da ocorrência, a vítima havia descido do ônibus e caminhava até a residência dela, quando foi abordada violentamente pelo infrator, que tocou nas partes íntimas da mulher e tentou rasgar as roupas da mesma.

“Durante a tentativa de estupro, a mulher travou uma luta corporal com Patrício. Em um determinado momento, já esgotada fisicamente, a vítima simulou que alguém estaria próximo do lugar, e gritou por socorro. Assustado, o infrator subtraiu a bolsa da mulher e empreendeu fuga do local”, explicou a titular da unidade policial.

Conforme a delegada, assim que tomaram conhecimento do fato, a equipe da 36ª DIP foi mobilizada, e as buscas pelo infrator foram iniciadas. Durante diligências, Patrício foi encontrado na rodovia estadual AM-010, onde costumava caminhar como andarilho.

Procedimentos – Patrício da Silva Garcia foi indiciado por roubo e tentativa de estupro. Após os trâmites cabíveis, ele permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.