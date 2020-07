Mulher grávida de cinco meses é presa por assalto a ônibus em Manaus

Redação AM POST

Grávida de cinco meses, uma mulher de 35 anos, foi presa na noite desta terça-feira (28/07), por roubo a um ônibus do transporte coletivo no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Com ela, policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam várias bolsas, mochilas, cordões e documentos dos passageiros do coletivo.

Segundo informações dos PMs que atenderam a ocorrência, por volta das 22h30, durante patrulhamento pela área, mais precisamente na avenida Santos Dumont, nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, observaram um ônibus coletivo da linha 321 e perceberam que o mesmo estava sendo assaltado por quatro indivíduos, sendo um deles, uma mulher. Feito o acompanhamento, a guarnição viu o momento em que três infratores desceram do coletivo e empreenderam fuga para uma área de mata três infratores desceram do coletivo e empreenderam fuga para uma área de mata, não sendo localizados.

Durante a abordagem e revista pessoal na infratora, os policiais encontraram bolsas, joias e documentos dos passageiros. Ela disse aos policiais que uma arma de fabricação caseira foi utilizada para cometer o crime. Diante dos fatos, a infratora recebeu voz de prisão e foi conduzida ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que ela já possui outras passagens pelos crimes de roubo e furto.