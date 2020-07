Multa de R$ 108 deverá ser aplicada em quem não usar máscara protetora em Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, decretou que quem for flagrado sem máscara de proteção individual em espaços públicos será multado no valor de R$ 108,95. A exigência é provisória, irá durar enquanto estiver na pandemia do novo coronavírus e está na Lei nº 2.643, de 30 de julho de 2020, publicada na edição 4893 do Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com o documento, não há órgão responsável pela fiscalização e a aplicação da multa. A ordem começa a valer desde a publicação do documento e “terá validade enquanto durar o surto da Epidemia e Pandemia da Covid-19 no município de Manaus”.

A lei tem em base também a ordem dada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima(PSC), que também tornou obrigatório o uso de máscara, cuidados contra a propagação do vírus e multa caso não haja cumprimento das medidas.