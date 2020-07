“Não espere respeito dos que nunca serão capazes de fazer o que nós fazemos”, diz Anderson Silva ao defender Aldo

No último sábado (11), José Aldo foi nocauteado por Petr Yan, no UFC 251 e, com isso, perdeu a chance de ser campeão do peso-galo (61 kg) da organização. Após o próprio brasileiro aparecer nas redes sociais para comentar sua apresentação e pedir mais empatia dos torcedores, foi a vez de Anderson Silva, ex-campeão do peso-médio (84 kg) do Ultimate, também sair em defesa do compatriota.

Através de suas redes sociais (clique aqui ou veja abaixo), ‘Spider’ fez questão de exaltar toda a história de Aldo no UFC e no MMA, destacando que ele já lhe deu muitas alegrias dentro do octógono. Além disso, não deixou de criticar quem se aproveita de um momento como esses para apontar defeitos no peso-galo e valorizou todo o esforço que um lutador profissional precisa fazer para chegar em alto rendimento.

“O que falar desse bravo guerreiro. Eu agradeço por você nos proporcionar grandes lutas e ser um grande atleta brasileiro, ninguém tem ideia do quanto trabalhamos duro pra subir lá e dar nosso melhor, ninguém jamais será capaz de entender que somos capazes de dar nossa vida lá dentro, ninguém nunca vai entender o quanto difícil é nosso trabalho; quantas lutas e quantas batalhas dentro e fora do cage você já venceu!! Quantas alegrias nos deu, meu irmão! Ninguém saberá o quão difícil é ser um atleta de MMA do nosso nível, criticar e apontar o dedo vai haver milhões, meu irmão, mas ter a disposição de entrar lá e ir ao extremo, acho difícil. Então faça o que tem que ser feito, volte para casa, descanse seu corpo e sua mente ao lado dos que te amam. Não espere respeito dos que nunca serão capazes de fazer o que nos fazemos, temos amor pelo o que nós somos e treinados para fazer com maestria a anos. E aqueles como nós muito poucos poucos !!! Força e honra meu irmão”, escreveu o ex-campeão do UFC.

José Aldo não demorou muito para ler e agradecer a confiança de quem foi dominante na categoria dos médios do UFC por mais de dez anos. O ‘Campeão do Povo’ respondeu a publicação do compatriota e sugeriu que não vai desistir da carreira após mais esse revés.

“Obrigado irmão e ídolo! Nossa caminhada continua e não podemos parar nunca”, disse Aldo.